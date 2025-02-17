Для військових в Україні запровадили новий вид документу: про що йдеться

В Україні набув чинності наказ, який запроваджує нову первинну медичну картку (ПМК), скасовуючи застарілу "форму 100". Це дозволить впровадити електронний облік медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.
З 14 лютого 2025 року в Україні вступив в силу наказ, що затверджує нову форму первинної медичної картки (ПМК) та інструкцію щодо її заповнення.
Цей наказ скасовує "форму 100" і вводить електронну версію картки (еПМК), що надасть можливість для зберігання даних в захищеній Медичній інформаційній системі Збройних Сил України (МІС ЗСУ).
Як повідомили, ПМК буде заповнюватися медичними працівниками на догоспітальному етапі надання медичної допомоги. У разі відсутності технічної можливості, картка може бути оформлена у паперовій формі.
Однією з головних переваг нового наказу є створення основи для створення "травма-реєстру", що дозволить агрегувати медичні дані про постраждалих та удосконалювати надання медичної допомоги згідно з НАТО стандартами.
Ключові зміни:
Основні строки впровадження:
Запровадження нової форми картки є важливим кроком до удосконалення медичної документації та забезпечення високих стандартів медичної допомоги для військових та цивільних.
Нагадаємо, що у січні Міністерство оборони України оновило систему обліку медичної допомоги на догоспітальному етапі для військових. Замість застарілої "форми 100" була введена сучасна електронна Первинна медична картка відповідно до наказу Міноборони № 879.
Ця реформа передбачає створення реєстру бойових травм, який Міноборони активно готує до запуску. Реєстр буде інструментом для формування доказової бази лікувальних протоколів за стандартами НАТО.
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