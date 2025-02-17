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Для военных в Украине ввели новый вид документа: о чем идет речь

Фото: Первичная медицинская карта ВСУ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине вступил в силу приказ, который вводит новую первичную медицинскую карту (ПМК), отменяя устаревшую "форму 100". Это позволит внедрить электронный учет медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

С 14 февраля 2025 года в Украине вступил в силу приказ, утверждающий новую форму первичной медицинской карты (ПМК) и инструкцию по ее заполнению.

Этот приказ отменяет "форму 100" и вводит электронную версию карточки (еПМК), что предоставит возможность для хранения данных в защищенной Медицинской информационной системе Вооруженных Сил Украины (МИС ВСУ).

Как сообщили, ПМК будет заполняться медицинскими работниками на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи. В случае отсутствия технической возможности, карта может быть оформлена в бумажной форме.

Одним из главных преимуществ нового приказа является создание основы для создания "травма-реестра", что позволит агрегировать медицинские данные о пострадавших и совершенствовать оказание медицинской помощи согласно НАТО стандартам.

Ключевые изменения:

  • отмена "формы 100";
  • внедрение электронной медицинской карты (еПМК);
  • интеграция с Медицинской информационной системой ВСУ для хранения и передачи данных;
  • внедрение травма-реестра для улучшения оказания медицинской помощи.

Основные сроки внедрения:

  • с 14 февраля 2025 года ПМК разрешено использовать на догоспитальном этапе;
  • до 14 марта 2025 года все нормативно-правовые акты должны соответствовать требованиям приказа;
  • до 14 мая 2025 года должна быть обеспечена техническая возможность ведения данных в МИС ВСУ;
  • с 14 мая 2025 года ПМК станет обязательным для воинских частей Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Введение новой формы карты является важным шагом к совершенствованию медицинской документации и обеспечения высоких стандартов медицинской помощи для военных и гражданских.

Напомним, что в январе Министерство обороны Украины обновило систему учета медицинской помощи на догоспитальном этапе для военных. Вместо устаревшей "формы 100" была введена современная электронная Первичная медицинская карта в соответствии с приказом Минобороны № 879.

Эта реформа предусматривает создание реестра боевых травм, который Минобороны активно готовит к запуску. Реестр будет инструментом для формирования доказательной базы лечебных протоколов по стандартам НАТО.

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