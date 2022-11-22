На військових полігонах Білорусі мобілізованих росіян лікують місцеві медики, - "Гаюн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

Завдання надання медичної допомоги російським військовим реалізує медичний загін (спеціального призначення) 432 головного військового клінічного медичного центру ЗС РБ.

Цей підрозділ з 18 жовтня розгорнув на полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичі польовий шпиталь. Саме на полігоні "Обуз-Лісновський" знаходиться найбільший польовий табір російського контингенту регіонального угруповання військ.

На полігоні медики розгорнули табір та функціональні відділення (операційне, реанімація та ін.). Був створений стаціонар на 50 ліжок. За заявами лікарів, основне, з чим їм доводиться стикатися на полігоні - це надання терапевтичної допомоги широкого спектра (бронхіти, пневмонії, ангіни, гіпертонічні кризи та інше).

Лікарі намагаються уникати госпіталізації російських військових до медичних центрів Міністерства оборони Білорусі через можливий розголос. Але все ж таки місцеві жителі періодично зустрічають солдатів ЗС РФ у лікарнях міст, біля яких розташовані табори. В основному для додаткових обстежень та лікування зубів. При цьому нам відомо, що на лікуванні 432 ГВКМЦ перебувають військовослужбовці ЗС РФ.

Зазначимо, що вже відбулася ротація складу медиків ЗС РБ, які перебували на полігоні "Обуз-Лісновський" з кінця жовтня. Це означає, що польовий госпіталь ЗС РБ найближчим часом не згортатиметься.