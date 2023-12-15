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Військових лікарів планують залучити до роботи з цивільними на територіях активних бойових дій

Фото: військових лікарів планують залучити до роботи з цивільними на територіях активних бойових дій (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних і можливих бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було підняте питання залученості військових лікарів до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій. Для цього розроблять відповідний механізм.

Дане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників.

Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях

Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає закон про "Основи законодавства України про охорону здоров’я". Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість.

Крім того, на нараді йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що від евакуації із зони бойових дій відмовляються переважно літні люди, які не можуть, не хочуть покинути свої домівки.

Вона також розповіла, що для маломобільних людей не вистачає евакокапсул. У цьому питанні уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

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