Військових лікарів планують залучити до роботи з цивільними на територіях активних бойових дій

На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було підняте питання залученості військових лікарів до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій. Для цього розроблять відповідний механізм.

Дане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників.

Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях

Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає закон про "Основи законодавства України про охорону здоров’я". Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість.

Крім того, на нараді йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів.