Военных врачей планируют привлечь к работе с гражданскими на территориях активных боевых действий

На совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук был поднят вопрос привлечения военных врачей к работе в гражданских учреждениях здравоохранения на территориях активных и возможных боевых действий. Для этого будет разработан соответствующий механизм.

Данный вопрос поднял один из городских советов Черниговской области. В связи с ежедневными российскими обстрелами население постоянно уезжает в более безопасные регионы. Это касается и медицинских работников.

Поскольку на территории общества размещены подразделения ВСУ с медицинскими частями, военные медики помогают гражданским врачам в местных коммунальных учреждениях здравоохранения оказывать медицинскую помощь населению. В частности, и в экстренных ситуациях

Так, встал вопрос определения на законодательном уровне механизма привлечения военных врачей к оказанию медицинской помощи гражданскому населению.

В ходе совещания было предложено нормировать отношения между военными врачами и гражданскими медицинскими учреждениями. Такой порядок предусматривает закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Летом этого года в него были внесены изменения, позволяющие военнослужащим оказывать медицинскую помощь в гражданских учреждениях.

Глава Минреинтеграции поручила ответственным органам рассмотреть такую возможность.

Кроме того, на совещании говорилось о возможности привлечения к такой работе сотрудников релокированных с временно оккупированных территорий медучреждений.