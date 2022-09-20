На військових кораблях України з'являться знаки: які саме та що означатимуть (інфографіка)

На військові кораблі України нанесуть знаки бойових досягнень. Кожен з них відображатиме успіхи особового складу судна під час ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

Зазначено, що поки триває війна, більшість бойових епізодів за участю наших військових моряків залишаються в тіні інформаційної тиші.

"Проте під час майбутніх морських парадів, організованих на честь нашої перемоги над Росією в Одесі, Севастополі та інших приморських містах, кожен охочий зможе "прочитати" бойову біографію екіпажів, записану у вигляді спеціальних знаків на верхніх ярусах надбудови на українських військових кораблях, катерах та суднах", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа своїм наказом затвердив зміни до Керівництва з морської культури на кораблях ВМС ЗСУ, які і передбачають нанесення знаків.

Якими будуть знаки на кораблях?

За інформацією ВМС ЗС України, знаки розділені на дві окремі категорії - за успішні бойові дії (операції) й за знищення ворожої техніки.

Перші наноситимуть на крилах ходового містка (за наявності Почесної відзнаки "За мужність та відвагу" - нижче стилізованого зображення відзнаки).

Другі розміщуватимуть на верхньому ярусі надбудови, вони матимуть вигляд силуету знищеної ворожої техніки.

Також передбачено, що у разі ураження цілі корабельною артилерійською установкою під час керування резервним способом знак наноситься на кожух ствола та має вигляд смуги.

Крім того визначено, що в разі відзначення Почесною відзнакою "За мужність та відвагу" управління бригади (дивізіону) стилізоване зображення розміщується на всіх кораблях, катерах, суднах бригади (дивізіону).

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Його будівництво вже почали в Туреччині.

Додамо, нещодавно стало відомо, що будівництво корпусу корвета, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа", вже завершено.