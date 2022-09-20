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На военных кораблях Украины появятся знаки: какие именно и что будут означать (инфографика)

Новина українською →
Украина, Вторник 20 сентября 2022 14:20
На военных кораблях Украины появятся знаки: какие именно и что будут означать (инфографика) Фото: на военных кораблях Украины появятся знаки боевых достижений (t me Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

На военные корабли Украины нанесут знаки боевых достижений. Каждый из них будет отображать успехи личного состава судна во время ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

Отмечено, что пока идет война, большинство боевых эпизодов с участием наших военных моряков остаются в тени информационной тишины.

"Однако во время будущих морских парадов, организованных в честь нашей победы над Россией в Одессе, Севастополе и других приморских городах , каждый желающий сможет "прочесть" боевую биографию экипажей, записанную в виде специальных знаков на верхних ярусах надстройки на украинских военных кораблях и украинских военных кораблях, судах ", - говорится в сообщении.

Указано, что командующий ВМС ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа своим приказом утвердил изменения в Руководство по морской культуре на кораблях ВМС ВСУ, предусматривающих нанесение знаков.

Какими будут знаки на кораблях?

По информации ВМС ВС Украины, знаки разделены на две отдельные категории - за успешные боевые действия (операции) и за уничтожение вражеской техники.

На военных кораблях Украины появятся знаки: какие именно и что будут означать (инфографика)На военных кораблях Украины появятся знаки: какие именно и что будут означать (инфографика)

Первые будут наносить на крыльях ходового моста (при наличии Почетного знака отличия "За мужество и отвагу" - ниже стилизованного изображения отличия).

Вторые будут размещать на верхнем ярусе надстройки, они будут выглядеть как силуэт уничтоженной вражеской техники.

Также предусмотрено, что при поражении цели корабельной артиллерийской установкой при управлении резервным способом знак наносится на кожух ствола и имеет вид полосы.

Кроме того, определено, что в случае получения Почетного отличия "За мужество и отвагу" управление бригады (дивизиона) стилизованное изображение размещается на всех кораблях, катерах, судах бригады (дивизиона).

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца 2023 года получит собственный военный корвет . Его строительство уже начали в Турции.

Добавим, недавно стало известно, что строительство корпуса корвета, получившего название "Гетман Иван Мазепа", уже завершено.

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