У військових елітах Ірану назріває розкол через протести

Нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів, пишуть аналітики проєкту критичних загроз.

Бригадний генерал Хамід Абазарі заявив, що деякі воєначальники "виступили проти цінностей, верховного лідера та режиму", припускаючи, що вони сперечаються про те, як упоратися з заворушеннями.

Абазарі також розкритикував посадових осіб, які публічно не засудили протести. Колишній керівник організації "Басідж" бригадний генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, який тепер відповідає за організацію та навчання елітних підрозділів, що спеціалізуються на придушенні протестів, підтримав критику Абазарі

Іранські ЗМІ назвали Абазарі радником командувача КВІР генерал-майора Хоссейна Саламі. 31 грудня відділ зв'язків із громадськістю КВІР опублікував заяву, в якій відкидає зауваження Абазарі та заперечує, що він є радником Саламі.

У заяві йдеться, що Абазарі висловив свою особисту думку, але не використав правдиву інформацію.

Зауваження Абазарі вказують на те, що розбіжності в КВІР існують між високопоставленими офіцерами. Абазарі заявив, що командири, яких він згадав, брали участь у ірано-іракській війні у 1980-х роках і тепер є генералами. Командирам цього покоління нині від 50 до 60 років, і вони, зазвичай, служать у вищих ешелонах збройних сил.

Нагадаємо, що з кінця вересня цього року в Ірані тривають протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітні. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

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