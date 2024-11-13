У військових буде нове зимове спорядження: що відомо

Зазначається, що тестуванню підлягатимуть три нових види спорядження:

зимова шапка,

спеціальний зимовий костюм,

маскувальний костюм (Тип 2).

Метою випробувань є оцінка відповідності нових зразків вимогам зручності, надійності та адаптованості до потреб військових.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що забезпечення військовослужбовців якісним обмундируванням є одним із пріоритетів Міністерства оборони.

Він також закликав виробників та постачальників приєднатися до процесу тестування нових зразків, надавши Міноборони на безоплатній основі щонайменше 11 комплектів кожного виду спорядження.

Повідомляється, що технічні описи та специфікації нових предметів спорядження опубліковані на порталі "Партнер МОУ", що дозволяє виробникам отримати повну інформацію про вимоги до спорядження.

У Міноборони уточнили, що всі заявки виробників на участь у випробуваннях зразків спорядження приймаються виключно через цей портал.

Нагадаємо, що раніше уряд повідомляв про плани забезпечити жінок-військовослужбовиць новою формою. Тестування вже почалися.