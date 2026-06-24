Військових більше не можна автоматично кидати за грати: що вирішив КСУ

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, яка зобов'язувала автоматично брати під варту військових, підозрюваних у злочинах під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Конституційного Суду України.

Що було

До сьогодні частина 8 статті 176 КПК зобов'язувала суддів застосовувати до військових, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні окремих військових злочинів під час воєнного стану, лише один запобіжний захід – тримання під вартою.

Суддя не мав альтернативи: ні домашній арешт, ні застава, ні особисте зобов'язання не розглядалися.

Тепер суддя має обирати запобіжний захід, а не просто штампувати арешт.

Що вирішив КСУ

Другий сенат Конституційного Суду визнав цю норму неконституційною.

Суд вирішив, що безальтернативний арешт "спотворює саму суть правосуддя", оскільки позбавляє суддю права ухвалювати вмотивоване рішення на власний розсуд.

КСУ зазначив, що така норма порушує право на свободу, рівність перед законом та повагу до людської гідності.

Що далі

Норма втратить чинність через три місяці – за цей час парламент має ухвалити зміни до КПК.

Справу ініціював військовослужбовець Сергій Гнезділов, який оскаржив норму через конституційну скаргу.