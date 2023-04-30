Військові ЗСУ вчаться в Британії захоплювати та тримати позиції. Генштаб показав фото

Військові Збройних сил України під час навчань в Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Військовослужбовці та військовослужбовиці Збройних сил Королівства Данії Forsvaret в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України у Великій Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій", - повідомили в Генштабі.

Фото: Генштаб поділився фото з навчань військових ЗСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)

Зокрема під час навчань, українські військові відпрацьовують:

дії з підготовки, захоплення та утримання позиції;

пересування в бою різними способами;

порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію.

Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

"Королівство Данія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український спецназ готується до контрнаступу на базах Бундесверу.

Крім цього, повідомлялось, що норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців ЗСУ з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.

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