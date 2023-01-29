Військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (фото)

Сьогодні, 29 січня, бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького пройшли бойове злагодження на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України в Telegram.
За даними Міноборони, під час навчань відпрацьовувались різні завдання, зокрема:
"Наша бригада ударна, бойова. Кожен день тренуємось, бо знаємо, що зовсім скоро знову нищити ворогів", – коментує навчання інструктор Дмитро.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії.
Раніше ми повідомляли, що днями в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.