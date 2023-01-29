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Військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (фото)

Фото: військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (АрміяInform)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 січня, бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького пройшли бойове злагодження на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України в Telegram.

За даними Міноборони, під час навчань відпрацьовувались різні завдання, зокрема:

  • розвідка;
  • ведення бойових дій в умовах міста;
  • штурм позицій ворога.

"Наша бригада ударна, бойова. Кожен день тренуємось, бо знаємо, що зовсім скоро знову нищити ворогів", – коментує навчання інструктор Дмитро.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії.

Раніше ми повідомляли, що днями в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ.

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