Військові ЗСУ показали рідкісний український БТР-4 "Буцефал"

Українські бійці показали БТР-4 "Буцефал", який було розроблено у місті Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням СтратКом ЗСУ.
Як розповіли у відомстві, на відео екіпаж з бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Саме вони вправно справляються з українським БТР та виконують бойові завдання.
"Як і жива тварина, залізний кінь теж потребує догляду. Екіпаж цього "Буцефала" може дуже швидко довести його до ладу. Хлопці знають свій БТР, як власні п'ять пальців - адже здійснили з ним не один десяток бойових виїздів", - підписано відео.
Нагадаємо, БТР-4 "Буцефал" - був розроблений в Україні. Це повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8. Він може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування та морської піхоти. "Буцефал" може вести бойові дії в різних умовах, зокрема й при застосуванні противником зброї масового ураження.
БТР може виконувати поставлені завдання у різних кліматичних умовах витримуючи температуру від -40 до +55 Цельсія, на дорогах з різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя.
Більшість деталей, які еобхфдні для даного БТР - українські, тому його вартість становить від 1,1 до 1,6 млн доларів.
Выд радянських моделей він відрізняється тим, що має безпечніший вихід солдатів у задній частині з десантного відсіку. Серед недоліків виділяють пласке днище, що знижує протимінний захист.
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.
В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.
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