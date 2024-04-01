Военные ВСУ показали редкий украинский БТР-4 "Буцефал"

Украинские бойцы показали БТР-4 "Буцефал", разработанный в городе Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Как рассказали в ведомстве, на видео экипаж из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Именно они умело справляются с украинским БТР и выполняют боевые задания.
"Как и живое животное, железный конь тоже нуждается в уходе. Экипаж этого "Буцефала" может очень быстро привести его в порядок. Ребята знают свой БТР, как собственные пять пальцев - ведь совершили с ним не один десяток боевых выездов", - подписано видео.
Напомним, БТР-4 "Буцефал" – был разработан в Украине. Это полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8. Он может являться базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. "Буцефал" может вести боевые действия в разных условиях, в том числе при применении противником оружия массового поражения.
БТР может выполнять поставленные задачи в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +55 Цельсия, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья.
Большинство деталей, которые необходимы для данного БТР - украинские, поэтому его стоимость составляет от 1,1 до 1,6 млн долларов.
Вид советских моделей он отличается тем, что имеет более безопасный выход солдат в задней части из десантного отсека. Среди недостатков выделяют плоское днище, что снижает противоминную защиту.
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись восточнее Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Временного Яра.
В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками.
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