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Військові ЗСУ показали, як росіяни перебили своїх із "Солнцепека"

Україна, Четвер 21 вересня 2023 22:54
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Військові ЗСУ показали, як росіяни перебили своїх із "Солнцепека" Фото: військові ЗСУ показали, як росіяни перебили своїх (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дрон українських військових зняв, як на одному з напрямків фронту російські окупанти відкрили вогонь по своїх же солдатах із важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.

На відеоролику видно, як ділянкою дороги поміж полів рухається російський танк, а за ним - бронемашини. В якийсь момент відбувається влучання у ворожу техніку - спочатку у танк, а після його займання,й в броньовики.

Пізніше стало зрозуміло, що по техніці завдали удар інші окупанти - вони скерували на своїх же "Солнцепек".

Після того, як російські десантники висадились та спробували сховатися у траншеї, їхні товариші зі служби почали добивати їх "Солнцепеком".

"По цьому російському "вінегрету" бʼє їхній же "Солнцепьок", - підписали відео військові.

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