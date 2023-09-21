Военные ВСУ показали, как россияне перебили своих из "Солнцепека"

Дрон украинских военных снял, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по своим же солдатам из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

На видеоролике видно, как по участку дороги между полями движется российский танк, а за ним - бронемашины. В какой-то момент происходит попадание во вражескую технику - сначала в танк, а после его возгорания и в броневики.

Позже стало понятно, что по технике нанесли удар другие оккупанты - они направили на своих же "Солнцепек".

После того как российские десантники высадились и попытались спрятаться в траншеи, их сослуживцы начали добивать их "Солнцепеком".

"По этому российскому "винегрету" бьет их же "Солнцепёк", - подписали видео военные.

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