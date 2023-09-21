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Военные ВСУ показали, как россияне перебили своих из "Солнцепека"

Украина, Четверг 21 сентября 2023 22:54
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Военные ВСУ показали, как россияне перебили своих из "Солнцепека" Фото: военные ВСУ показали, как россияне перебили своих (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дрон украинских военных снял, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по своим же солдатам из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

На видеоролике видно, как по участку дороги между полями движется российский танк, а за ним - бронемашины. В какой-то момент происходит попадание во вражескую технику - сначала в танк, а после его возгорания и в броневики.

Позже стало понятно, что по технике нанесли удар другие оккупанты - они направили на своих же "Солнцепек".

После того как российские десантники высадились и попытались спрятаться в траншеи, их сослуживцы начали добивать их "Солнцепеком".

"По этому российскому "винегрету" бьет их же "Солнцепёк", - подписали видео военные.

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