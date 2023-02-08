Військові ЗСУ у Британії опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах (фото)

Українські військові опановують навички домедичної допомоги в бойових умовах на навчаннях у Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"Українські новобранці в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії опановують загальні принципи домедичної допомоги в бойових умовах. Заняття проводяться інструкторами Корпусу морської піхоти Королівських Військово-морських сил Збройних сил Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Павлюк зазначає, що під час занять відпрацьовано критично важливі для життя кожного воїна вміння на полі бою:

надання допомоги постраждалому без свідомості;

допомога при ускладненому диханні;

зупинка загрозливих для життя кровотеч;

допомога при переломах та вивихах, обмороженні та тепловому ударі;

способи евакуації та переміщення постраждалого.

"Правильні вміння, доведені до автоматизму, можуть врятувати власне життя, або життя побратимів чи посестер. Нідерланди продовжують підтримувати народ України та надають постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права", - додав Павлюк.