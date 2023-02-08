Военные ВСУ в Британии овладевают навыками медицинской помощи в боевых условиях (фото)
Украинские военные овладевают навыками домедицинской помощи в боевых условиях на учениях в Британии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.
"Украинские новобранцы в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании овладевают общими принципами домедицинской помощи в боевых условиях. Занятия проводятся инструкторами Корпуса морской пехоты Королевских Военно-морских сил Вооруженных сил Нидерландов", - говорится в сообщении.
Павлюк отмечает, что во время занятий отработаны критически важные для жизни каждого воина умения на поле боя:
- оказание помощи пострадавшему без сознания;
- помощь при осложненном дыхании;
- остановка угрожающих жизни кровотечений;
- помощь при переломах и вывихах, обморожении и тепловом ударе;
- способы эвакуации и перемещения пострадавшего
"Правильные умения, доведенные до автоматизма, могут спасти собственную жизнь или жизнь собратьев или посестер. Нидерланды продолжают поддерживать народ Украины и оказывают постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права", - добавил Павлюк.
Напомним, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.
Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.
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