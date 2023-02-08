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Военные ВСУ в Британии овладевают навыками медицинской помощи в боевых условиях (фото)

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Среда 08 февраля 2023 20:43
Военные ВСУ в Британии овладевают навыками медицинской помощи в боевых условиях (фото) Фото: Военные ВСУ в Британии овладевают навыками медицинской помощи (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные овладевают навыками домедицинской помощи в боевых условиях на учениях в Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"Украинские новобранцы в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании овладевают общими принципами домедицинской помощи в боевых условиях. Занятия проводятся инструкторами Корпуса морской пехоты Королевских Военно-морских сил Вооруженных сил Нидерландов", - говорится в сообщении.

Павлюк отмечает, что во время занятий отработаны критически важные для жизни каждого воина умения на поле боя:

  • оказание помощи пострадавшему без сознания;
  • помощь при осложненном дыхании;
  • остановка угрожающих жизни кровотечений;
  • помощь при переломах и вывихах, обморожении и тепловом ударе;
  • способы эвакуации и перемещения пострадавшего

"Правильные умения, доведенные до автоматизма, могут спасти собственную жизнь или жизнь собратьев или посестер. Нидерланды продолжают поддерживать народ Украины и оказывают постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права", - добавил Павлюк.

Напомним, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

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