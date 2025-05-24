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Військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 млн доларів: відео удару

Фото: українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ліквідували один із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3". Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.

"На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - розповіли військові.

 

За їх даними, розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом.

Як повідомляють в ОСУВ "Хортиця", ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.

Зазначимо, що ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Наразі "Бук-М3" - найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК 45 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", який прикривав ворожі війська на суходолі.

Водночас 1 травня розвідники бригади "Чорний ліс" також відпрацювали по російській установці протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3". Відео роботи військових можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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