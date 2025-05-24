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Военные уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М3" стоимостью 45 млн долларов: видео удара

Фото: украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М3" (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3". Его стоимость достигает 45 миллионов долларов.

"На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", - рассказали военные.

По их данным, разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом.

Как сообщают в ОСУВ "Хортица", вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.

Отметим, что ЗРК "Бук-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Сейчас "Бук-М3" - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км. Ориентировочная стоимость такого комплекса ЗРК 45 млн долларов.

Напомним, что ранее в этом месяце Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", который прикрывал вражеские войска на суше.

В то же время 1 мая разведчики бригады "Черный лес" также отработали по российской установке противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3". Видео работы военных можно увидеть в материале РБК-Украина.

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