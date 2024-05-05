Військові можуть отримати безоплатне зубопротезування: алгоритм дій

Українські ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Скористатися послугою можна раз на рік, проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо це зумовлено планом лікування. Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 14 984 гривні.

Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України. Контакти й адреси закладів можна дізнатися за номером 16-77.

За даними уряду, на програму безоплатного зубопротезування додатково було виділено 750 мільйонів гривень. Безоплатно таку послугу можуть отримати:

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці мають право на безкоштовне протезування.

Детальніше про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі у матеріалі РБК-Україна.

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