Військові можуть отримати безоплатне зубопротезування: алгоритм дій
Українські ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
За даними уряду, на програму безоплатного зубопротезування додатково було виділено 750 мільйонів гривень. Безоплатно таку послугу можуть отримати:
- учасники бойових дій,
- особи з інвалідністю внаслідок війни,
- військовослужбовці.
Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України. Контакти й адреси закладів можна дізнатися за номером 16-77.
Скористатися послугою можна раз на рік, проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо це зумовлено планом лікування. Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 14 984 гривні.
Як отримати послугу
- спочатку необхідно отримати направлення від лікаря-стоматолога:
- звернутися до медичного закладу, який входить до списку учасників пілотного проєкту:
- у закладі необхідно буде заповнити заяву:
- надати пакет копій документів із пред’явленням їхніх оригіналів:
- з докладним переліком документів та послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці мають право на безкоштовне протезування.
Детальніше про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі у матеріалі РБК-Україна.
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