Військові зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини: подробиці

24 січня 2025 року уряд ухвалив важливе рішення, що дозволяє військовослужбовцям безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини на випадок втрати репродуктивних функцій під час виконання обов’язків з оборони країни. Це рішення стосується не тільки військових ЗСУ, але й працівників інших структур, залучених до бойових дій або заходів з нацбезпеки.

Це дає можливість військовим безкоштовно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини в медичних установах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Такі заходи спрямовані на захист репродуктивного здоров'я військових та забезпечення їхнього права на біологічне батьківство, навіть якщо вони зазнають ушкоджень.

Для реалізації проєкту в державному бюджеті на 2025 рік передбачено 190 мільйонів гривень. Військовослужбовці зможуть звертатися до медичних закладів, які уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), для здачі репродуктивних клітин та їх подальшого зберігання.

Хто раніше вже здав свої клітини за власний кошт, зможуть безкоштовно продовжувати їх зберігання після подання відповідної заяви.

Як працюватиме новий порядок

Перед забором клітин військовослужбовець пройде медичне обстеження, на яке його направить командир частини.

Забір репродуктивних клітин здійснюватиметься у медзакладі за заявою військовослужбовця та за направленням лікуючого лікаря.

Процес забору та зберігання репродуктивних клітин буде здійснюватися відповідно до порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Уряд має затвердити порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти угоди з медичними закладами для надання цих послуг. Після цього буде оприлюднено перелік установ, до яких військові зможуть звертатися.