Военные смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки: подробности

24 января 2025 года правительство приняло важное решение, позволяющее военнослужащим бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки на случай потери репродуктивных функций при выполнении обязанностей по обороне страны. Это решение касается не только военных ВСУ, но и работников других структур, привлеченных к боевым действиям или мероприятиям по нацбезопасности.

Это дает возможность военным бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медицинских учреждениях, предоставляющих услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Такие меры направлены на защиту репродуктивного здоровья военных и обеспечение их права на биологическое отцовство, даже если они получают повреждения.

Для реализации проекта в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 190 миллионов гривен. Военнослужащие смогут обращаться в медицинские учреждения, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), для сдачи репродуктивных клеток и их дальнейшего хранения.

Кто ранее уже сдал свои клетки за свой счет, смогут бесплатно продолжать их хранение после подачи соответствующего заявления.

Как будет работать новый порядок

Перед забором клеток военнослужащий пройдет медицинское обследование, на которое его направит командир части.

Забор репродуктивных клеток будет осуществляться в медучреждении по заявлению военнослужащего и по направлению лечащего врача.

Процесс забора и хранения репродуктивных клеток будет осуществляться в соответствии с порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Правительство должно утвердить порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соглашения с медицинскими учреждениями для предоставления этих услуг. После этого будет обнародован перечень учреждений, в которые военные смогут обращаться.