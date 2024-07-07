За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу

За 6 липня Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 ББМ і 40 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, згідно з підрахунками британської газети The Economist, у війні Росії проти України "виведено з ладу" від 462 000 до 728 000 російських військових. Розрахунки базуються на витоку документів з Міністерства оборони США.

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