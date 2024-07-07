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За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу

Неділя 07 липня 2024 07:49
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За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За 6 липня Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 ББМ і 40 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 550990 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 8155 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 8155 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 14937 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 879 (+1) од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11862 (+53) од.;
  • крилатих ракет - 2352 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20103 (+50) од.;
  • спеціальної техніки - 2495 (+16) од.

За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу

Нагадаємо, згідно з підрахунками британської газети The Economist, у війні Росії проти України "виведено з ладу" від 462 000 до 728 000 російських військових. Розрахунки базуються на витоку документів з Міністерства оборони США.

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