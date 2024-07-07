Понад 8 тисяч окупантів та 400 артсистем: названі втрати РФ за тиждень

Українські військові визнали втрати окупантів на фронті за тиждень. Зокрема, з 30 червня по 7 липня РФ втратила 8290 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram .

Втрати РФ в Україні

На ранок 7 липня ЗСУ ліквідували ще 1150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 ББМ та 40 артсистем.

Зокрема, за оцінками військових, втрати РФ за три місяці боїв за Час Яр склали близько 5 тисяч, і в районі 82 тисяч - на східних напрямках в цілому. До цього видання Forbes писало про те, що Росія в битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.