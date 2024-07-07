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Понад 8 тисяч окупантів та 400 артсистем: названі втрати РФ за тиждень

Україна, Неділя 07 липня 2024 13:41
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Понад 8 тисяч окупантів та 400 артсистем: названі втрати РФ за тиждень Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень із 30 червня по 7 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові визнали втрати окупантів на фронті за тиждень. Зокрема, з 30 червня по 7 липня РФ втратила 8290 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 30.06 - 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу 8 290 осіб ліквідовано,
  • танків - 75 од.,
  • бойових броньованих машин - 121 од.,
  • артилерійських систем - 404 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 6 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 278,
  • крилатих ракет - 21,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 460 од,
  • спеціальної техніки - 47.

Втрати РФ в Україні

На ранок 7 липня ЗСУ ліквідували ще 1150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 ББМ та 40 артсистем.

Зокрема, за оцінками військових, втрати РФ за три місяці боїв за Час Яр склали близько 5 тисяч, і в районі 82 тисяч - на східних напрямках в цілому. До цього видання Forbes писало про те, що Росія в битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових.

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