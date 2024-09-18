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Військові збили безпілотник, що намагався перетнути кордон Йорданії

Фото: біля кордону Йорданії збили невідомий безпілотник (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили Йорданії збили безпілотний літальний апарат, що намагався перетнути територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві ЗМІ не уточнили, з якого напрямку летів дрон.

"Прикордонні війська ... збили його (безпілотник. - ред.), і він був переданий спеціалізованим органам", - повідомило місцеве інформагентство "Петра" з посиланням на офіційне джерело у військовому керівництві.

Військові також зазначили, що "рішуче протистоять різним загрозам на кордонах королівства".

Інциденти в Йорданії

Йорданія межує з Сирією та Іраком - країнами, де діють терористичні угруповання, яких підтримує Іран. Також країна розташована поруч з Ізраїлем та окупованим ізраїльтянами Західним берегом річки Йордан.

Примітно, що заява про збиття невідомого дрону з'явилася невдовзі після того, як ліванське угруповання "Хезболла" звинуватило Ізраїль у підриві пейджерів по всьому Лівану. Внаслідок операції загинуло щонайменше вісім осіб і було поранено близько 3 тисяч, серед них - посол Ірану в Бейруті.

Нащодавно озброєний чоловік з Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході Алленбі-Брідж на окупованому Західному березі річки Йордан.

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Иордания