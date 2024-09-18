Військові збили безпілотник, що намагався перетнути кордон Йорданії

Інциденти в Йорданії

Йорданія межує з Сирією та Іраком - країнами, де діють терористичні угруповання, яких підтримує Іран. Також країна розташована поруч з Ізраїлем та окупованим ізраїльтянами Західним берегом річки Йордан.

Примітно, що заява про збиття невідомого дрону з'явилася невдовзі після того, як ліванське угруповання "Хезболла" звинуватило Ізраїль у підриві пейджерів по всьому Лівану. Внаслідок операції загинуло щонайменше вісім осіб і було поранено близько 3 тисяч, серед них - посол Ірану в Бейруті.

Нащодавно озброєний чоловік з Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході Алленбі-Брідж на окупованому Західному березі річки Йордан.

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