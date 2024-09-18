RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные сбили беспилотник, который пытался пересечь границу Иордании

Фото: возле границы Иордании сбили неизвестный беспилотник (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Иордании сбили беспилотный летательный аппарат, пытавшийся пересечь территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные СМИ не уточнили, с какого направления летел дрон.

"Пограничные войска ... сбили его (беспилотник. - ред.), и он был передан специализированным органам", - сообщило местное информагентство "Петра" со ссылкой на официальный источник в военном руководстве.

Военные также добавили, что "решительно противостоят различным угрозам на границах королевства".

Инциденты в Иордании

Иордания граничит с Сирией и Ираком - странами, где действуют террористические группировки, которых поддерживает Иран. Также страна расположена рядом с Израилем и оккупированным израильтянами Западным берегом реки Иордан.

Примечательно, что заявление об уничтожении неизвестного дрона появилось вскоре после того, как ливанская группировка "Хезболла" обвинила Израиль в подрыве пейджеров по всему Ливану. В результате операции погибли по меньшей мере восемь человек и были ранены около 3 тысяч, среди них - посол Ирана в Бейруте.

Недавно вооруженный мужчина из Иордании убил трех израильтян на пограничном переходе Алленби-Бридж на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иордания