Військові вперше показали IRIS-T SLS в Україні, фахівці помітили цікаву деталь

Перші зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLS були поставлені в Україну ще у 2022 році. Однак сьогодні вперше їх показали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Повітряне командування "Захід" сьогодні, 8 лютого, опублікувало розповідь про один з бойових епізодів, в якому екіпажу німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T вдалося збити російську крилату ракету типу Х-101.
У ПК "Захід" також оприлюднили фото зенітного ракетного комплексу IRIS-T, що стало фактично першою офіційною демонстрацією цього ЗРК саме у версії ближньої дії.
Однак, найцікавіше в оприлюдненому зображенні - це той факт, що пускова під чотири ракети базується на шасі вантажного автомобіля від Iveco типу Eurocargo з колісною формулою 4×4.
Для розуміння, у 2018 році виробник систем IRIS-T - німецька оборонна компанія Diehl Defence - демонструвала версію SLS (Surface Launched Standard) на базі гусеничного шасі Bv 410 з інтегрованим радаром Saab Giraffe 1X.
Роком пізніше шведська армія показувала свій IRIS-T SLS під позначенням Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базі машини Eldenhet 98, це спеціалізована версія того ж Bv 410, і також без інтегрованої РЛС.
Зауважимо, що Україна має на озброєнні відразу кілька сучасних комплексів ППО. Зокрема в жовтні минулого року українські захисники показали в роботі систему IRIS-T.
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