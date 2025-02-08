Військові вперше показали IRIS-T SLS в Україні, фахівці помітили цікаву деталь

Повітряне командування "Захід" сьогодні, 8 лютого, опублікувало розповідь про один з бойових епізодів, в якому екіпажу німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T вдалося збити російську крилату ракету типу Х-101.

У ПК "Захід" також оприлюднили фото зенітного ракетного комплексу IRIS-T, що стало фактично першою офіційною демонстрацією цього ЗРК саме у версії ближньої дії. Фото: військові вперше показали IRIS-T SLS (facebook.com)

Однак, найцікавіше в оприлюдненому зображенні - це той факт, що пускова під чотири ракети базується на шасі вантажного автомобіля від Iveco типу Eurocargo з колісною формулою 4×4.

Для розуміння, у 2018 році виробник систем IRIS-T - німецька оборонна компанія Diehl Defence - демонструвала версію SLS (Surface Launched Standard) на базі гусеничного шасі Bv 410 з інтегрованим радаром Saab Giraffe 1X.

Роком пізніше шведська армія показувала свій IRIS-T SLS під позначенням Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базі машини Eldenhet 98, це спеціалізована версія того ж Bv 410, і також без інтегрованої РЛС.