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Військові від Дніпра отримали чергову допомогу на близько 4,5 млн грн

Фото: військові від Дніпра отримали чергову допомогу на близько 4,5 млн грн (пре-служба Дніпровської міськради)
Автор: Олександр Мороз

Громада Дніпра продовжує допомагати захисникам обладнанням і технікою. Цього разу військовим на фронт передали переносні пристрої захисту від БПЛА "ХМАРА", джерела безперебійного живлення з акумуляторами до них, автомобільні радіостанції, проєктори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Перевага портативного комплексу "ХМАРА" у простоті застосування. Хлопці досить швидко його вмикають. А ще він мобільний, зроблений у формі наплічника. Він допомагає також і в евакуації з поля бою. Вже маємо позитивні відгуки від захисників", - каже Олександр, представник компанії-розробника портативного комплексу "ХМАРА".

Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара зазначив, що військовим передали переносні РЕБи, які дозволяють блокувати сигнал із різного типу дронів. А ще рації, проєктори, зарядні станції.

"Загальна сума допомоги становить близько 4,5 млн грн. Такі передачі відбуваються регулярно. Щасливі від того, що така допомога для захисників дозволяє зберігати їм життя й ефективно нищити ворога", - зазначив секретар Дніпровської міської ради.

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