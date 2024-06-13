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Военные от Днепра получили очередную помощь на около 4,5 млн грн

Фото: военные от Днепра получили очередную помощь на около 4,5 млн грн (пре-служба Днепровского горсовета)
Автор: Александр Мороз

Община Днепра продолжает помогать защитникам оборудованием и техникой. На этот раз военным на фронт передали переносные устройства защиты от БПЛА "ХМАРА", источники бесперебойного питания с аккумуляторами, автомобильные радиостанции, проекторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"Преимущество портативного комплекса "Хмара" в простоте применения. Ребята довольно быстро его включают. А еще он мобильный, сделанный в форме рюкзака. Он помогает также и в эвакуации с поля боя. Уже есть положительные отзывы от защитников", - говорит Александр, представитель компании-разработчика портативного комплекса "Хмара".

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара отметил, что военным передали переносные РЭБы, позволяющие блокировать сигнал из разного типа дронов. А еще рации, проекторы, зарядные станции.

"Общая сумма помощи составляет около 4,5 млн грн. Такие передачи проходят регулярно. Счастливы от того, что такая помощь для защитников позволяет сохранять им жизнь и эффективно уничтожать врага", - отметил секретарь Днепровского городского совета.

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