Военные от Днепра получили очередную помощь на около 4,5 млн грн

"Преимущество портативного комплекса "Хмара" в простоте применения. Ребята довольно быстро его включают. А еще он мобильный, сделанный в форме рюкзака. Он помогает также и в эвакуации с поля боя. Уже есть положительные отзывы от защитников", - говорит Александр, представитель компании-разработчика портативного комплекса "Хмара".

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара отметил, что военным передали переносные РЭБы, позволяющие блокировать сигнал из разного типа дронов. А еще рации, проекторы, зарядные станции.

"Общая сумма помощи составляет около 4,5 млн грн. Такие передачи проходят регулярно. Счастливы от того, что такая помощь для защитников позволяет сохранять им жизнь и эффективно уничтожать врага", - отметил секретарь Днепровского городского совета.