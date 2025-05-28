Військові ТЦК отримали "підручник" із поведінки під час мобілізації: деталі

"Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - розповів Саранцев.

Він зауважив, що має сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

"Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми прослідкувати кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України", - повідомив речник.

Однак, як пояснив Саранцев, дуже багато матеріалів та відеоконтенту є штучно сфабрикованими.

"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - пояснив речник.