Военные ТЦК получили "учебник" по поведению во время мобилизации: детали

"Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий", - рассказал Саранцев.

Он отметил, что надеется, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.

"Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы проследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сообщил спикер.

Однако, как пояснил Саранцев, очень много материалов и видеоконтента являются искусственно сфабрикованными.

"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - пояснил спикер.