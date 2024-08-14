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Військові США знищили два судна хуситів у Червоному морі

Ілюстративне фото: військові США ліквідували кораблі єменських хуситів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові Сполучених Штатів Америки ліквідували в акваторії Червоного моря два судна єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У заяві американського військового відомства зазначається, що дана операція була здійснена протягом минулої доби, 13 серпня.

"За останні 24 години сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили два кораблі підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі", - йдеться в публікації.

Згідно із заявою американської сторони, дані судна "становили явну та безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торгових суден у регіоні".

У Центркомі при цьому не уточнили клас або тип ліквідованих хуситських суден.

"Ця безрозсудна та небезпечна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та безпеці", - додали в американському відомстві.

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Нагадаємо, американська сторона інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів досить регулярно. Заява Штатів про ліквідацію суден цих бойовиків стала рідкісним випадком.

Зазначимо, що ураження сил та засобів хуситів західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Раніше повідомлялося, що 13 липня військові США знищили у Ємені кілька дронів хуситів. А 24 липня стало відомо, що американські військові знищили 3 ракетні установки у підконтрольному хуситам районі Ємену.

Додамо, на початку серпня американська сторона заявила про знищення кількох надводних дронів хуситів у Червоному морі.

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