Військові США пересідають на безпілотні автомобілі: що відомо

Армія США почала використовувати автономні транспортні засоби для організації логістики в умовах військових баз. Партнерами Пентагону стали три компанії, що розробляють безпілотні авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DVIDShub.
Зазначається, що в експерименті братимуть участь п'ять автономних транспортних засобів. Пілотна ініціатива реалізується у партнерстві з Підрозділом оборонних інновацій (DIU) для оцінки комерційної технології автономного водіння на військових об'єктах.
Проект об'єднає змішаний парк із шести транспортних засобів - чотирьох електричних та двох гібридних - від трьох комерційних постачальників: Applied Intuition, Forterra/May Mobility та Perrone Robotics.
"Щодня тисячі стажерів, постійних співробітників та солдатів орендованих підрозділів переміщуються по розширених полігонах Форт-Беннінга, районах розташування та допоміжних об'єктах", - сказав Чарльз Ауер, керівник відділу майбутніх операцій Управління планування, навчання, мобілізації та безпеки Форт-Беннінга (DPTMS).
За його словами, підтримка постійного руху особового складу вимагає безперервного диспетчеризації транспортних засобів та виділених водіїв: адміністративні та логістичні вимоги, які відволікають наших солдатів від основних тактичних та навчальних обов'язків.
Інтегруючи комерційні автономні шатли у щоденні адміністративні маршрути, командування прагне зменшити вимоги до водіїв-солдатів та повернути навчальні години.
Під час початкового етапу картографування, який, як очікується, триватиме від двох до трьох тижнів, транспортні засоби будуть керуватися вручну водіями-людьми, поки команди збиратимуть дані, відео та GPS для побудови архітектури системи. Транспортні засоби залишатимуться в межах попередньо затверджених маршрутів, рухаючись лише по дорогах з твердим покриттям.
Після завершення етапу картографування постачальники розпочнуть поетапні демонстрації та випробувальні запуски до кінця 2026 року.
Раніше повідомлялось, що компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.