Військові США пересідають на безпілотні автомобілі: що відомо

Зазначається, що в експерименті братимуть участь п'ять автономних транспортних засобів. Пілотна ініціатива реалізується у партнерстві з Підрозділом оборонних інновацій (DIU) для оцінки комерційної технології автономного водіння на військових об'єктах.

Проект об'єднає змішаний парк із шести транспортних засобів - чотирьох електричних та двох гібридних - від трьох комерційних постачальників: Applied Intuition, Forterra/May Mobility та Perrone Robotics.

"Щодня тисячі стажерів, постійних співробітників та солдатів орендованих підрозділів переміщуються по розширених полігонах Форт-Беннінга, районах розташування та допоміжних об'єктах", - сказав Чарльз Ауер, керівник відділу майбутніх операцій Управління планування, навчання, мобілізації та безпеки Форт-Беннінга (DPTMS).

За його словами, підтримка постійного руху особового складу вимагає безперервного диспетчеризації транспортних засобів та виділених водіїв: адміністративні та логістичні вимоги, які відволікають наших солдатів від основних тактичних та навчальних обов'язків.

Інтегруючи комерційні автономні шатли у щоденні адміністративні маршрути, командування прагне зменшити вимоги до водіїв-солдатів та повернути навчальні години.

Під час початкового етапу картографування, який, як очікується, триватиме від двох до трьох тижнів, транспортні засоби будуть керуватися вручну водіями-людьми, поки команди збиратимуть дані, відео та GPS для побудови архітектури системи. Транспортні засоби залишатимуться в межах попередньо затверджених маршрутів, рухаючись лише по дорогах з твердим покриттям.

Після завершення етапу картографування постачальники розпочнуть поетапні демонстрації та випробувальні запуски до кінця 2026 року.