Військові США обрали найкращих бойових роботів-гуманоїдів (фото)

Американські військові ініціювали конкурс xTechHumanoid, щоб виявити перспективні комерційні підходи та сформувати технічну базу для цього нового напрямку технологій. Конкурс надав зацікавленим сторонам можливість безпосередньо оцінити рівень зрілості технологій, що розробляються на комерційному ринку гуманоїдної робототехніки.

На конкурс було подано 103 заявки, що охоплювали як базові моделі гуманоїдних роботів, так і передові технології для їхніх підсистем. До фіналу вийшли десять компаній, дев’ять із яких зрештою продемонстрували свої технології на базі Корпусу морської піхоти у Квантіко.

За результатами демонстраційних випробувань армія обрала п’ятьох переможців конкурсу xTechHumanoid:

ACEs Group, LLC створила інтегровану систему живлення, розроблену для задоволення енергетичних потреб людиноподібних роботизованих систем. Вона використовує масштабовані технології накопичення енергії.

Florida Institute for Human and Machine Cognition представив людиноподібного робота, що оснащений стійкими до ударів приводами, балістичним захистом і системою гібридної автономності, що поєднує штучний інтелект із контролем з боку людини для виконання складних і небезпечних завдань.

Hydroplane Ltd продемонстрував легкі й компактні мобільні системи генерації енергії, призначені для забезпечення тривалого живлення в умовах ускладненої логістики та ворожого впливу.

RAS Labs показали високочутливі тактильні датчики для кінчиків пальців, що дозволяють роботизованим системам розпізнавати силу тиску, форму об’єкта, ковзання та інші фізичні взаємодії.

У Velocity Explorations створили програмне забезпечення, що базується на технології управління та контролю компанії; воно перетворює перевірену інформацію та наміри командування на конкретні дії для людиноподібних роботизованих систем.

Для компаній-учасниць конкурс xTechHumanoid створив прямий зв’язок між розробкою комерційних технологій та реальними оперативними потребами, надавши можливість перевірити свої рішення в дії, краще зрозуміти вимоги місій і визначити сфери, де їхні технологічні можливості можуть принести користь військовим.