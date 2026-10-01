Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

Армия США объявила пять компаний победителями конкурса xTechHumanoid, выбрав лучших боевых роботов-гуманоидов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Американские военные инициировали конкурс xTechHumanoid, чтобы выявить перспективные коммерческие подходы и сформировать техническую базу для нового направления технологий. Конкурс предоставил заинтересованным сторонам возможность непосредственно оценить уровень зрелости разрабатываемых технологий на коммерческом рынке гуманоидной робототехники.
На конкурс были поданы 103 заявки, охватывающие как базовые модели гуманоидных роботов, так и передовые технологии для их подсистем. В финал вышли десять компаний, девять из которых в конце концов продемонстрировали свои технологии на базе Корпуса морской пехоты в Квантико.
По результатам демонстрационных испытаний армия выбрала пятерых победителей конкурса xTechHumanoid:
Для компаний-участников конкурс xTechHumanoid создал прямую связь между разработкой коммерческих технологий и реальными оперативными потребностями, предоставив возможность проверить свои решения в действии, лучше понять требования миссий и определить сферы, где их технологические возможности могут принести пользу военным.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.