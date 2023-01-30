Військові США не брали участі в ударах по Ірану, - Пентагон

"Збройні сили США не брали участі в ударах по Ірану", - зазначив представник Пентагону.

Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.

Один із них на умовах анонімності повідомив, що, схоже, у цьому замішаний Ізраїль. Декілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, додавши, що Вашингтон у цьому випадку не відіграє жодної ролі.