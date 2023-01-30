UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові США не брали участі в ударах по Ірану, - Пентагон

Фото: військові США не брали участі в ударах по Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США не брали участь у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Збройні сили США не брали участі в ударах по Ірану", - зазначив представник Пентагону.

Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.

Один із них на умовах анонімності повідомив, що, схоже, у цьому замішаний Ізраїль. Декілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, додавши, що Вашингтон у цьому випадку не відіграє жодної ролі.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані на низці стратегічних об'єктів пролунали вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

Також раніше стало відомо, що таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані, ймовірно, завдав Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранІзраїльПентагонСполучені Штати Америки