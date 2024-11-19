Військові самі вирішуватимуть, кому йтимуть виплати в разі полону чи зникнення: підписано закон

У тексті документа вказано, що якщо військовий не складе особистого розпорядження, то гроші буде розподілено рівними частинами за чергою. Спочатку виплати отримають дружина або чоловік, потім - законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей та людей з інвалідністю з дитинства, а потім - батьки військовослужбовців.

Водночас гроші не будуть виплачені дітям, батькам та іншим людям, що одержують від військовослужбовця аліменти, та батькам, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновив суд.

Кошти особам виплачуватимуть рівними частинами, загальна сума не буде більша ніж 50% від грошового забезпечення після необхідних відрахувань, передбачених законом.