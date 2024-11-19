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Военные сами решат, кому будут идти выплаты в случае плена или исчезновения: подписан закон

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11407. Он позволит военным самостоятельно решить, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В тексте документа указано, что если военный не составит личного распоряжения, то деньги будут распределены по очереди равными частями. Сначала выплаты получат жена или муж, затем – законные представители малолетних (несовершеннолетних) детей и людей с инвалидностью с детства, а затем – родители военнослужащих.

В то же время, деньги не будут выплачены детям, родителям и другим людям, получающим от военнослужащего алименты, и родителям, лишенным родительских прав, если эти права не восстановил суд.

Средства лицам будут выплачиваться равными частями, общая сумма не будет больше 50% от денежного довольствия после необходимых отчислений, предусмотренных законом.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Кабмин утвердил новый порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Однако сумма выплат не меняется.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский