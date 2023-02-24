Військові РФ відмовляються штурмувати Вугледар через попередні невдачі: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

23 лютого російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на захід від Сватового).Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях на північ від Нововодяного (15 км на південь від Сватового), що вказує на обмежене просування росіян уздовж лінії Сватове-Кремінна.

23 лютого російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили безуспішні наступальні дії біля самої Кремінної, Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські сили віддають перевагу Кремінському напрямку, а бойові дії на лінії фронту здебільшого затихли через значні втрати російських військ.

23 лютого російський військовий блогер опублікував кадри, на яких нібито показано командира БАРС-13 (Бойовий армійський резерв країни) "Артиста" у Білогорівці, який стверджує, що російські війська продовжують спроби захопити населений пункт. Цей блогер також стверджував, що російські сили безуспішно атакували Білогорівку та наступали на Зарічне (17 км на захід від Кремінної) з Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Повідомляється, що геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують дистанційне керування саморобним вибуховим обладнанням, створене 35-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою (41-а загальновійськова армія Центрального військового округу), яке рухається в бік українських позицій і не спрацьовує поблизу Червонопопівки (6 км на північ від с. Кремінна).

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута та досягли тактичних успіхів у цьому районі 23 лютого. Генштаб України повідомив, що російські війська продовжують атакувати українські позиції в самому Бахмуті, на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (8 км на північний захід), Дубово-Василівки, (5 км на північний захід), Берхівки (2 км на північний захід), Малоільїнівки (на північній околиці Бахмута), Ягідного (безпосередньо на північно-західній околиці Бахмута); на південний захід від Бахмута біля Дилівки (16 км на південний захід); та на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська поступово просуваються у східному, південному та південно-західному секторах Бахмута. У Міноборони Росії зазначили, що на цій ділянці фронту діють "добровольці десантно-штурмових загонів" (формулювання, яким Міноборони РФ називає групу "Вагнера", не називаючи їх прямо) і частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії діють у районі Бахмута, а підрозділи як 106-ї, так і 76-ї повітряно-десантної дивізії діють поблизу Кремінної Луганської області. Ці звіти разом свідчать про те, що жодна з дивізій не розгорнута як цілісне формування в жодному районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що військам "Вагнера" вдається витіснити українські сили з Берхівки і тепер вони контролюють більшу частину населеного пункту, звідки ведуть бої в напрямку Ягідного та північно-західних околиць Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також просунулися в самому Бахмуті та в районі Соледару на північний схід від Бахмута.

Також "воєнкори" відзначають, що "Вагнер" частково відновив контроль над втраченими позиціями на трасі Т0504 Костятинівка-Часів Яр-Бахмут, тим самим перекривши трасу та підійшовши до південно-східної околиці Іванівського. На кадрах, опублікованих власником групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним 23 лютого та пізніше геолокованим, видно, як він відвідує свої війська у східному Бахмуті в межах 500 метрів від нинішньої лінії фронту, хоча Пригожин стверджував, що він знаходився в межах 400 метрів від лінії фронту.

23 лютого російські війська продовжили наземні атаки в районі Авдіївки на північ від Донецька. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили 43 невдалі атаки в цьому районі за минулу добу, зокрема поблизу самої Авдіївки та на північний схід від Авдіївки біля Новобахмутівки (10 км на північний схід). Авдіївки) і Кам'янки (3 км на північний схід).

Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївки в районі Новобахмутівки. Речник ООС на Таврійському напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська посилили активність на Авдіївському та Вугледарському напрямках. Дмитрашківський зауважив, що російські війська наступають ударними групами чисельністю від 10 до 15 осіб і механізованими підрозділами невизначених ешелонів, ймовірно, рівня батальйону або нижче.

Ймовірно, це означає, що російські війська використовують штурмові групи розміром приблизно в загін за підтримки ротних механізованих підрозділів. Російський "воєнкор" опублікував кадри, як 56-й окремий батальйон так званої "ДНР" завдає удару по українських позиціях під Авдіївкою, і заявив, що батальйон просувається вперед метр за метром.

23 лютого російські війська продовжили наземні обстріли західних околиць Донецька. Генштаб України заявив, що російські війська продовжують атакувати українські позиції на північно-західних околицях Донецька поблизу Невельського та Водяного; на південно-західній околиці Донецька в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до Побєди, вказуючи на те, що вони, ймовірно, досягли додаткових успіхів на південь від Мар’їнки, щоб досягти району Побєди. Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують наступати на північно-західну околицю Донецька, а бойовики так званої "ДНР" завойовують територію в самій Мар’їнці.

23 лютого російські війська продовжили наземні атаки на південний захід від Донецька в районі Вугледара. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували позиції РФ поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) та Пречистівки (35 км на південний захід від Донецька), а елементи 155-ї морської піхотної бригади в цьому районі відмовляються воювати через нещодавні невдалі операції.

Дмитрашківський зазначив, що останнім часом російські війська посилили свою активність у районі Вугледара, а Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) попередило, що російські сили в цьому районі, можливо, готуються до чергового наступу. Російські військовий блогер стверджували, що російські сили ведуть бої на південний схід від Вугледара між Павлівкою та Микільським.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджує, що 23 лютого українські сили відбили російську наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області. Російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на східному (лівобережному) Херсонщині. Радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань заявив, що російські війська розгортають нову техніку поблизу Каховки та Нової Каховки.

Російська влада повідомила про дострокове завершення ремонту прольотів Керченського мосту 23 лютого. Раніше російська влада заявляла, що роботи з відновлення шляхових прольотів мають завершитися до березня 2023 року. 15 листопада 2022 року віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що російська влада відновить пошкоджену ділянку залізничних колій Керченської протоки до 1 грудня 2023 року.