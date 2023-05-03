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Військові РФ розмістили в четвертому енергоблоці ЗАЕС вибухівку

Фото: військові РФ розмістили вибухівку в ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну інспекцію ядерного регулювання України.

Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 ВП "Запорізька АЕС".

Про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась вчора, 2 травня.

"Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер", - додали в інспекції.

Там також додали, що ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі та закликали міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора. З застосуванням жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб.

"Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", - додали співробітники інспекції.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у березні цього року військові РФ встановили бойові позиції з мішків із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції.

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