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Военные РФ разместили в четвертом энергоблоке ЗАЭС взрывчатку

Фото: военные РФ разместили взрывчатку в ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП "Запорожская АЭС".

Об этом стало известно во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования о деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, которая состоялась вчера, 2 мая.

"Еще раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия почувствует не только Украина - они будут иметь трансграничный характер", - добавили в инспекции.

Там также добавили, что ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, является недопустимым явлением в цивилизованном мире и призвали международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора. С применением жестких санкций к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированных с ними лиц.

"Подчеркиваем, что РФ должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", - добавили сотрудники инспекции.

Напомним, по данным британской разведки, в марте этого года военные РФ установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЭСВойна России против Украины