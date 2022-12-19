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Військові РФ повторюють "Херсонський сценарій" в Мелітополі, - Гуменюк

Фото: прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони півдня помітили схожість поведінки росіян в тимчасово окупованому Мелітополі зі сценарієм, за яким окупанти відступали з Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу 24.

"В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти спочатку скупчувались навколо Херсону, будуючи укріплення, після чого повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти й готувались до вуличних боїв. Після чого заявляли, що ще "не все втрачено" й виносили з банків та інших установ все, що вважали цінним.

"В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться", - додала прессекретар.

Вона розповіла, що військові РФ наразі намагаються облаштувати лінію оборони вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія "інсценує" виведення військ з Каховки та Нової Каховки.

Раніше ми писали, що інформація про відступ росіян з деяких міст Херсонської області на лівому березі Дніпра може бути пасткою. Тому говорити про втечу окупантів ще зарано.

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