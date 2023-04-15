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Військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту

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Севастополь, Субота 15 квітня 2023 18:28
Військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту Фото: військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту (wikipedia, Kamelot)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 квітня, Чорноморський флот перекрив вхід у Севастопольську бухту, використовуючи великі плавучі конструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Флотське командування сьогодні зранку почало зупиняти рух пасажирських катерів через бухту.

Військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту

Фото: військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту (t.me/Crimeanwind)

На фотографії видно щонайменше три плавучі конструкції, встановлені на вході до Севастопольської бухти, в якій базується Чорноморський флот. Довгасті модулі закривають близько половини входу в бухту, ширина якого - близько 400 метрів.

"Військові закрили рейси до особливого розпорядження", - повідомили в диспетчерській пасажирського флоту севастопольського підприємства "Севелектроавтотранс".

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі, що рейд було перекрито з огляду на традиційні профілактичні роботи з протипідводно-диверсійного забезпечення.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що російські окупанти переміщують радянські 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на захід Криму.

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