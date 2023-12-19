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Військові РФ обстріляли Куп'янський район: є поранена (фото)

Куп'янський район, Вівторок 19 грудня 2023 16:52
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Військові РФ обстріляли Куп'янський район: є поранена (фото) Фото: росіяни обстріляли Куп'янську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні в черговий раз атакували території Куп'янського району Харківської області. В результаті ворожого удару було поранено місцеву жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці встановили, що сьогодні, 19 грудня, близько 11:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. В результаті чого місцева жителька отримала поранення.

У селищі також пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та лікарню.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 райони дистанційного мінування противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.

Ми також повідомляли, що днями українські військові знищили дві саперні групи противника на Куп'янському напрямку.

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