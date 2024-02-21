Військові РФ обстріляли Херсонську область: є постраждалі

За даними адміністрації, сьогодні російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника.

"Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця “прильоту”, - зауважили в ОВА.

Представники адміністрації пояснили, що в обох постраждалих діагностували вибухові травми.

"Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині життю потерпілих нічого не загрожує", - додали в ОВА.

Обстріли України у ніч на 21 лютого

У ніч на 21 лютого російські терористи атакували Україну:

зенітною керованою ракетою С-300 з території Ростовської області Росії;

керованою авіаційною ракетою Х-59 з території Бєлгородської області Росії;

4-ма крилатими ракетами Х-22 з території Ростовської області Росії;

19-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території Приморсько-Ахтарську Росії.

Протиповітряна оборона знищила ракету Х-59 на території Полтавської області, а також 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Інші шість БпЛА не досягли своїх цілей.

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