Военные РФ обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшие

Российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Во время вражеской атаки под ударом оказался Бериславский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
По данным администрации, сегодня российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника.
"Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета", - отметили в ОВА.
Представители администрации объяснили, что у обоих пострадавших диагностировали взрывные травмы.
"Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает", - добавили в ОВА.
В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:
Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.
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