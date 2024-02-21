Военные РФ обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшие

По данным администрации, сегодня российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника.

"Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета", - отметили в ОВА.

Представители администрации объяснили, что у обоих пострадавших диагностировали взрывные травмы.

"Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает", - добавили в ОВА.

Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля

В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:

зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;

управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;

4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;

19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.

Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.

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