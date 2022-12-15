Військові пропонують обміняти депутатів Южноукраїнської міськради, які не захотіли заборонити ОПЗЖ, на полонених

"В нашому підрозділі багато хлопців з нашого славного регіону. Вознесенськ, Южноукраїнськ, Нова Одеса, Очаків, Миколаїв. Ми зараз воюємо на Запорізькому напрямку. Відбиваємо атаки ворога і сподіваємось, що незабаром ми звільнимо Токмак, Маріуполь, Мелітополь, Енергодар. Енергодар, до речі, дуже важлива точка, бо потрібно позбавити російську федерацію можливості шантажувати увесь цивілізований світ ядерним шантажем. Ми пам'ятаємо початок війни. У ворога був такий самий задум щодо Южноукраїнської АЕС. Але наші хлопці відбили їх ціною власного життя. Дали бій під Вознесенськом і не дозволили ворогу захопити Южноукраїнську АЕС", - розповіли військові.

Вони також зазначили, що сім депутатів Южноукраїнської міськради не підтримали звернення для розв'язання питання діяльності заборонених проросійських партій.

"На жаль, звістки з дому, які ми чуємо, нас не дуже радують. Вони викликають занепокоєння. Ми чули, що під час голосування в Южноукраїнську ряд депутатів відмовилися голосувати за законопроєкт, який дозволяє вичистити всю цю нечисть з ОПЗЖ та інших проросійських партій. Не знаю що сказати по цьому питанню. Всі хлопці у розпачі. Майже рік війни. Майже рік ми воюємо та не бачили свої сімʼї. Багато хто з наших побратимів загинув. Але ще комусь неясно, що ворог, плануючі напад, опирався не лише на свої збройні сили, а й на зрадників, які серед нас. У хлопців було багато ідей, але ми проти насильства. Принаймні необґрунтованого. Тому пропонуємо цих "любителей русского мира" обміняти на наших хлопців, які у полоні: і наших хлопці повернуться додому, і ці особи нарешті здобудуть рідну гавань", - йдеться у відео.

У завершенні звернення, військові назвали прізвища депутатів, які відмовилися голосувати за та закликали їх памʼятати про те, що солдати повернуться додому.

Як відомо, раніше стали відомі прізвища тих, хто утрималися або не голосував за звернення, яким Южноукраїнська міська рада просить вирішити питання діяльності заборонених проросійських партій, частина представників яких виявилися зрадниками та колаборантами: Аркатов Дмитро - депутат від "ОПЗЖ"», Губа В’ячеслав - депутат від "ЄС", Жебет Олександр - депутат від "ЄС", Москаленко Андрій - депутат від "ОПЗЖ", Кривіцька Жанна - депутат від "Пропозиції", Савастру Анжела - депутат від "ОПЗЖ", Шикерська Віра - депутат від "ОПЗЖ".

Після цього начальник Вознесенської районної військової адміністрації Сергій Шурабура звернувся до керівників підприємств, де працюють депутати Южноукраїнської міської ради, які утрималися або не голосували за звернення, коли їхні колеги попросили підтримати законопроект, який надасть законні підстави заборонити діяльність проросійських партій на місцевому рівні. Він просить, щоб цих людей звільнили з займаних посад.