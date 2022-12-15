Военные предлагают обменять депутатов Южноукраинского горсовета, которые не захотели запретить ОПЗЖ, на пленных

"В нашем подразделении много ребят из нашего славного региона. Вознесенск, Южноукраинск, Новая Одесса, Очаков, Николаев. Мы сейчас воюем на Запорожском направлении. Отбиваем атаки врага и надеемся, что вскоре мы освободим Токмак, Мариуполь, Мелитополь, Энергодар. Энергодар. Кстати, очень важна точка, потому что нужно лишить российскую федерацию возможности шантажировать весь цивилизованный мир ядерным шантажом. Мы помним начало войны.У врага был такой же замысел относительно Южноукраинской АЭС. Но наши ребята отбили их ценой собственной жизни. Дали бой под Вознесенском и не разрешили врагу захватить Южноукраинскую АЭС", - рассказали военные.

Они также отметили, что семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение по решению вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.

"К сожалению, известия из дома, которые мы слышим, нас не очень радуют. Они вызывают беспокойство. Мы слышали, что во время голосования в Южноукраинске ряд депутатов отказались голосовать за законопроект, позволяющий вычистить всю эту нечисть из ОПЗЖ и других пророссийских партий. Не знаю что сказать по этому вопросу все ребята в отчаянии почти год войны. Почти год мы воюем и не видели свои семьию Многие из наших собратьев погибли Но еще кому-то неясно, что враг, планируя нападение, опирался не только на свои вооруженные силы, но и на предателей, которые среди нас. У ребят было много идей, но мы против насилия. По крайней мере необоснованного. Поэтому предлагаем этих "любителей русского мира" обменять на наших ребят, которые в плену: и наших ребята вернутся домой, и эти лица наконец-то обретут родную гавань", - говорится в видео.

В завершении обращения военные назвали фамилии депутатов, которые отказались голосовать за и призвали их помнить о том, что солдаты вернутся домой.

Как известно, ранее стали известны фамилии воздержавшихся или не голосовавших за обращение, которым Южноукраинский городской совет просит решить вопрос деятельности запрещенных пророссийских партий, часть представителей которых оказались предателями и коллаборантами: Аркатов Дмитрий - депутат от "ОПЗЖ"», Губа В' ячеслав - депутат от "ЕС", Жебет Александр - депутат от "ЕС", Москаленко Андрей - депутат от "ОПЗЖ", Кривицкая Жанна - депутат от "Предложения", Савастра Анжела - депутат от "ОПЗЖ", Шикерская Вера - депутат от "ЕСП" ОПЗЖ".

После этого начальник Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура обратился к руководителям предприятий, где работают депутаты Южноукраинского городского совета, воздержавшиеся или не голосовавшие за обращение, когда их коллеги попросили поддержать законопроект, который предоставит законные основания запретить деятельность пророссийских партий на местном уровне. Он просит, чтобы этих людей уволили с занимаемых должностей.