Військові Японії розглядають можливість використання Starlink, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Yomiuri .

Зазначається, що японські військові тестують мережу цієї компанії для своїх сухопутних, морських та повітряних сил із березня.

Наразі в армії Японії розглядають можливість офіційного ухвалення Старлінків з нового фінансового року, що розпочнеться у квітні 2024-го, розповіли журналістам кілька джерел в уряді.

Нині Сили самооборони країни використовують два власні супутники X-діапазону, йдеться в матеріалі.

Також у газеті повідомляють, що цього фінансового року військові планують протестувати кілька інших постачальників послуг інтернет-зв'язку.

Starlink в Україні

У жовтні минулого року компанія SpaceX попросила Пентагон взяти на себе фінансування урядового і військового використання Україною супутникової системи Starlink.

За підрахунками SpaceX, витрати б становили понад 120 млн доларів.

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.